Salvini ha parlato. Ecco cosa succederà dopo le Europee

Le turbolenze di questi giorni, le scintille tra Salvini e Di Maio, hanno spinto non pochi a riflettere sulla tenuta del Governo. In molti infatti pensano che dopo le Europee, il contratto di Governo potrebbe essere sciolto.

Eppure il leader della Lega pare non aver alcuna voglia di far cadere il Governo e soprattutto in questi giorni risponde in maniera secca a chi paventa questo tipo di possibilità.

A Gela, dove domenica prossima si terranno le amministrative, è tornato a rassicurare tutti. Il leader della Lega infatti è consapevole che gran parte del suo consenso deriva proprio dall’accordo con il Movimento 5 stelle e che, se questo accordo venisse meno, cadrebbero anche i suoi consensi.

Per questa ragione a chi gli ha chiesto cosa potrebbe accadere dopo le elezioni europee, se ci sarà la crisi o un cambiamento del Governo, ha risposto in modo determinato:

“No, cambierà l’Europa”.

